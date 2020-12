Barcellona-Juve, l’ultimo gol bianconero nel 2017 a firma Chiellini

TORINO- Tra poche ore Barcellona e Juventus scenderanno in campo al Camp Nou per l’ultima giornata del girone G di Champions League. Bianconeri che, per prendersi il primo posto, dovranno sfatare un tabù: quello delle reti ai blaugrana. Nelle ultime quattro partite giocate, i campioni d’Italia sono rimasti sempre a bocca asciutta, con l’ultima realizzazione che porta la firma di Giorgio Chiellini nel 3-0 di Torino del 2017. Da allora sono passati ben 395 minuti di gioco. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<