Barcellona-Juve, in 11 dentro lo stesso appartamento per vedere la partita: multati alcuni tifosi bianconeri

TORINO – La schiacciante vittoria della Juventus per 0-3 al Camp Nou, ha letteralmente mandato in tilt il popolo bianconero che, si è scatenato al termine del match. Ma c’è chi lo ha fatto anche per tutti i 95 minuti di gioco. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Gazzetta di Parma infatti, un gruppo composto da 11 tifosi juventini, si sarebbe riunito nello stesso appartamento per assistere insieme alla partita dell’anno. Andava tutto bene, fino a quando i vicini, dopo svariate urla (presumibilmente in occasione dei 3 gol) hanno avvertito le forze dell’ordine che, sono intervenute prontamente, fermando e multando ognuno dei presenti, con una multa di 4400 euro per le violazioni delle norme anti Covid.

