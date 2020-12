Barcellona-Juve, i precedenti: ultimo successo bianconero nel segno di Zalayeta

TORINO- Quella tra Barcellona e Juventus è sicuramente la gara di cartello del martedì di Champions League. Nei precedenti in terra spagnola, i bianconeri hanno ottenuto solamente due successi: il primo in Coppa delle Fiere nel 1970, mentre l’ultimo, nel 2003, portò la squadra allora allenata da Lippi a giocarsi la semifinale con il Real Madrid. Vittoria arrivata grazie a un gol di Marcelo Zalayeta nei supplementari, dopo che i gol di Nedved e Xavi avevano chiuso i regolamentari sull’1-1. Per il resto, tre affermazioni blaugrana (l’ultima per 3-0 nell’ultima gara giocata al Camp Nou) e un solo pareggio (nell’edizione 2016/17, quando i bianconeri di Allegri approdarono alle semifinali dopo il 3-0 di Torino). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<