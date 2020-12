Barcellona-Juve, ecco cosa serve ai bianconeri per il primo posto

TORINO- Barcellona-Juve sarà la sfida che chiuderà con il botto questo gruppo G di Champions League. Entrambe le squadre hanno già ottenuto il pass per approdare agli ottavi di finale, ma il primo posto in classifica è ancora in ballo. Cristiano Ronaldo e compagni, per vincere il girone dopo il ko per 2-0 rimediato a Torino, hanno bisogno di un successo con almeno tre gol di scarto o anche due, ma a patto che abbiano segnato almeno tre reti (3-1, 4-2…). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<