TORINO – Dopo la sconfitta contro la Juventus, Araujo, difensore del Barcellona, ha criticato l’arbitraggio: “Fallo su CR7? Non era rigore, l’ho visto in televisione e non lo è, io vinco il duello e lui cade, io sono in vantaggio, è impossibile che possa commettere un errore. Non ho capito niente, anche l’azione mi ha segnato molto, non è un rigore e genera rabbia. E su Leo c’era un rigore netto e non l’ha fischiato