TORINO- Ai microfoni di DAZN, l’ex terzino Federico Balzaretti ha analizzato il pareggio tra Lazio e Juve: “Sul gol del pareggio doveva esserci una marcatura migliore. Se quel pallone fosse stato gestito meglio la partita sarebbe finita sull’1-0. Ci sono state altre sliding doors. La Juve poteva andare sul 2-0 e chiuderla in vari momenti. Per 75 minuti la Juve migliore della stagione, ma la gestione finale non è stata lucida”.