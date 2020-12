Balague: “Ronaldo sottomesso da Messi al Camp Nou”

TORINO- Mettendo a segno una doppietta nel 3-0 rifilato dalla Juventus al Barcellona martedì sera, Cristiano Ronaldo ha vinto la sfida a distanza con l’eterno rivale Lionel Messi. Non per tutti, però, Cr7 è stato meglio dell’argentino. Guillem Balague, biografo dei due fuoriclasse, con un tweet, ha infatti affermato che la “Pulce” ha sottomesso il diretto avversario: “Ronaldo ha segnato due rigori, sì. Ma Messi ha calciato sette volte in porta. Pensavo fosse la miglior partita di Messi della stagione e Ronaldo è stato efficiente ma un po’ sottomesso”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<