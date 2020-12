Bagni: “Juve protagonista ma non vincente. Su Napoli e Inter…”

TORINO- Ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato della lotta-scudetto: “La Juventus è protagonista del campionato, ma non vincente. Chi riuscirà a d ottenere una vittoria nello scontro diretto tra Inter e Napoli non sarà l’alternativa alla squadra di Pirlo, ma avrà un vantaggio sull’altra squadra. Per Gattuso l’ideale sarebbe non perdere con l’Inter e vincere con la Lazio alla prossima giornata”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<