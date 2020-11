Avv. Chiacchio: “Ci sono condizioni favorevoli, il ricorso del Napoli potrebbe essere accolto”

TORINO- Ai microfoni di Radio Marte, l’avvocato Chiacchio si è espresso in merito al ricorso del Napoli per la partita con la Juve dello scorso 4 ottobre: “Posso solo riferire che ci sono delle condizioni migliori perché un ricorso possa essere accolto. La controparte non si è costituita e risulta quindi assente. L’Asl di Napoli è stata l’unica ad aver concesso e rilasciato un documento di fondamentale importanza. Queste sono condizioni favorevoli e il ricorso potrebbe essere accolto”.