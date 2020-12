Asta: “La Juve ha giocatori forti, per il Torino la vittoria sarebbe un elettroshock”

TORINO- Ai microfoni del Corriere di Torino, l’ex giocatore del Torino Antonino Asta ha parlato in vista del derby di domani: “Fare risultato domani, per il Toro, sarebbe un clamoroso elettroshock in grado di far dimenticare delusioni e insicurezze. La squadra è terzultima, ma la classifica è corta e bastano due-tre risultati per risalire la china. La Juventus ha giocatori forti che prima o poi la giocata decisiva la possono trovare, quindi serve capire come poter fare male ai bianconeri e provarci dal primo istante. Gara senza tifosi? I giocatori lo “sentono” comunque”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA