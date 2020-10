TORINO – Paolo Ascierto, primario dell’ospedale Pascale di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla frase di CR7 sul tampone che sta facendo tanto discutere: “La bolla è un discorso che nello sport andrebbe approfondito, se c’è va rispettata, così come avviene in NBA. Ronaldo e il Covid-19? Non posso condividere quello che dice sul tampone, voleva dire che è asintomatico e non vorrebbe stare a casa, non è una cavolata, ma una cosa molto seria”.