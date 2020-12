Arthur, la Juve tira un sospiro di sollievo: solo una forte contusione

TORINO- La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo le condizioni di Arthur. Il centrocampista brasiliano, dopo un duro scontro con i nerazzurri Romero e Freuler, ha lasciato anzitempo il campo nella partita con l’Atalanta, zoppicando con una vistosa fasciatura alla coscia destra. Come comunicato dal club, l’ex Barcellona ha subito soltanto una forte contusione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<