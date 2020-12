L’Arsenal piomba su due obiettivi della Juventus

TORINO – Nuove sfide potrebbero profilarsi per il mercato della Juventus, che inizia a farsi sempre più intrigante con l’avvicinarsi della sessione invernale. Secondo quanto riportato dal portale Team Talk, l’Arsenal sarebbe piombato su due obiettivi di mercato della Vecchia Signora, intralciando i suoi piani. Da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di Isco e di Houssem Aouar: mentre il primo è in cerca di una nuova sistemazione, il secondo è stato valutato dal suo club intorno ai 60 milioni di euro. Nel frattempo, i Gunners sono entrati nella corsa per il centrocampista del Real Madrid e per l’esterno del Lione e potrebbero giocare un brutto scherzo alla Juve. Sembra, dunque, profilarsi una nuova sfida di mercato per il club torinese. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<