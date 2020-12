La Lega Serie A ufficializza il rinvio di Juve-Napoli: le ipotesi per il recupero

TORINO – “Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di SERIE A TIM JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la 3° giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi”. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Serie A. Resta ora da capire quando potrà essere recuperato definitivamente l’incontro di Serie A (si parlava su molti quotidiano del 13 gennaio, ma non appare fattibile lo spostamento delle prossime sfide di Coppa Italia). Probabilmente il big match slitterà al prossimo maggio 2021. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<