TORINO- Come riferito dalla stampa francese, la Juventus non ha smesso di seguire Houssem Aouar, individuato come il rinforzo perfetto per il centrocampo di Andrea Pirlo. Il club bianconero non vorrebbe però spendere i 50 milioni richiesti dal Lione, ma spera di poter infilare qualche contropartita nell’affare. L’indiziato numero uno sarebbe Mattia De Sciglio, già in forza alla squadra di Rudi Garcia in prestito.