Antonini: “Pirlo si è preso una bella responsabilità, adesso raccoglie i risultati del suo lavoro”

TORINO – Ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore Luca Antonini ha parlato del cambio di guida tecnica in casa Juventus, e della scelta di Pirlo di accettare l’incarico di allenatore sulla panchina bianconera: “Andrea si è preso una bella responsabilità e l’ha fatto con coscienza. Non si è tirato indietro davanti alla Juventus, ma gli serve tempo per incidere. Ad inizio stagione non ha quasi avuto tempo di allenare i suoi, ma adesso inizia a raccogliere i risultati del suo lavoro. Se la Juve ingrana può seriamente giocarsela per lo scudetto con le altre“.

