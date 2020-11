Ancora Pirlo: “I dettagli vanno curati meglio. Brutto tornare a casa con un pareggio, la Lazio non aveva tirato in porta”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato dopo il pareggio tra Lazio e Juve: “L’ultima palla andava gestita meglio, abbiamo molti demeriti. I dettagli sono fondamentali per vincere i campionati. Avevamo fatto una bella partita, la Lazio non aveva mai tirato in porta. Brutto portare a casa un solo punto. Frabotta? Chiesa non era disponibile, Ramsey nemmeno. In quel ruolo restava solo lui, che ha fatto una buona partita. Bisogna fargli i complimenti. Finale? Normale abbassarsi quando l’avversario cerca il pareggio, ma fino a quel momento non c’erano stati campanelli d’allarme. Abbiamo sbagliato a gestire una palla all’ultimo secondo. Ronaldo? Ha preso una distorsione più un colpo. Morata? Aveva i crampi e ha chiesto il cambio”.