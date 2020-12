Ancora l’Arsenal sulla strada della Juve: concorrenza per Vieira

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus direttamente dall’Inghilterra, da dove giungono notizie ostili per la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’Arsenal si sarebbe intromesso un’altra volta sulla strada della Juve. Stando al tabloid britannico, i Gunners avrebbero messo gli occhi su Fabio Vieira del Porto, accostato nelle ultime settimane anche ai bianconeri. Si prospetta, dunque, una nuova sfida di mercato per Paratici e per il resto della dirigenza, che se la dovranno vedere con i londinesi per il classe 2000 lusitano. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<