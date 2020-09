Ancora bloccato l’affare Milik tra Napoli e Roma: la Juve aspetta Dzeko

TORINO – Nonostante Arek Milik abbia già effettuato una parte delle visite mediche con la Roma in Austria, l’affare con il Napoli resta ancora bloccato. I motivi, secondo Sky Sport, sarebbero relativi alla questione delle famose multe di De Laurentiis e di una pubblicità di un ristorante del giocatore polacco in cui avrebbe usato l’immagine del club azzurro. Intanto Dzeko è stato convocato per la partita di stasera contro l’Hellas Verona e la Juventus spera al più presto di abbracciarlo.