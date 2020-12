Ancora bloccata la questione Dybala

TORINO – Il botta e risposta, partito nel post Genoa-Juve, tra Dybala e Agnelli sta ancora tenendo banco. Il presidente non ha nascosto i progetti bianconeri riguardo al suo numero 10, che nel prossimo futuro dovrà chiarire la sua situazione contrattuale. Nonostante pare ci sia la chiara volontà di ambe le parti di continuare insieme, la trattativa per il prolungamento del contratto dell’argentino stenta ancora a decollare. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<