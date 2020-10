Anche i medici spagnoli contro CR7: “Con questa pandemia sono diventati tutti esperti di coronavirus…”

TORINO – Fernando Simón, direttore del Centro di Coordinazione delle Allerte e delle Emergenze sanitarie in Spagna, ha parlato ai microfoni di As sulla frase di Cristiano Ronaldo contro il coronavirus: “I risultati dei test bisogna saperli interpretare correttamente, non è così semplice. E poi si creano situazioni come quella di Cristiano Ronaldo, che adesso è diventato un esperto di tamponi. Non voglio dire molto al riguardo, ma il ragazzo ha molte possibilità di imparare qualcosa al riguardo, se vuole. Da quando è iniziata la pandemia, tutti al mondo pensano di essere diventati esperti per quello che riguarda la salute. Vero, ci sono molti che lo sono sul serio e altri che durante questo periodo hanno imparato molto, ma ognuno al mondo ha la sua opinione. Ma parliamo di questioni che bisogna capire sul serio. Lo abbiamo detto molte volte, facciamo i tamponi perchè dobbiamo, non serve a niente che chi viene sottoposto alla prova poi sappia interpretare il risultato”.