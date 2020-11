Anche Del Piero omaggia Proietti: “Chi scherza lo fa ‘pe divertisse’. Ciao Gigi”

TORINO – Il mondo dello spettacolo italiano e non solo, è in lutto dalla giornata di ieri per la perdita di uno dei più grandi talenti della storia del nostro paese, Gigi Proietti. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio recapitati alla famiglia dell’attore e tra questi si è unito al dolore anche l’ex bandiera e leggenda della Juve, Alex Del Piero, il quale ha postato una storia sul suo account Instagram. La foto ritirare appunto Gigi Proietti in uno dei suoi spettacoli, come dedica, una delle celebri frasi di uno dei suoi tanti film: “Perché chi scherza lo fa pe divertisse, ma chi gioca s’illude. S’inventa un lieto fine che non arriva mai. Ciao Gigi”.