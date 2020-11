Anche CR7 dice addio a Maradona: “Il mondo saluta un genio eterno”

TORINO – Da qualche ora, il mondo del calcio è stato sconvolto dalla scomparsa inaspettata di quello che da molti, viene ricordato come il più grande della storia di questo sport. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona, deceduto nel primo pomeriggio di oggi per arresto cardiaco, all’età di 60 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno girando sui social e tra tutti, c’è anche quello del fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo che, omaggia con un bellissimo addio il Piebe de Oro, attraverso una foto che li immortala insieme sul suo account Instagram. Sotto all’immagine le seguenti parole.

“Oggi saluto un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Parte troppo presto ma lascia un eredità senza limiti e un vuoto che non sarà mai riempito. Riposa in pace fuoriclasse, non sarò mai dimenticato”.