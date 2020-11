Anche Chiesa ringrazia per la Play 5 ma…

TORINO – Quella di ieri è stata una data importante per tutti per tutti gli amanti dei videogiochi. Infatti, è messa in vendita la PlayStation 5 per la prima volta in Italia e già sold out in quasi tutti i punti vendita, vista l’elevata mole di richieste. Tra i primi ad accaparrarsela, ovviamente non potevano mancare i calciatori della nostra Serie A, i quali hanno postato diverse storie o foto sui loro account social con in mano la console. L’esempio più lampante, è stato quello del Milan, dove l’intera squadra, ha ringraziato Zlatan Ibrahimovic sul web, per aver regalato il nuovo gioiellino della Sony a tutti i suoi compagni. C’è chi invece ha voluto ironizzarci su, come il bianconero Federico Chiesa che, su Instagram ha pubblicato un immagine della sua vecchia PlayStation 2, sopra la quale ha sovrapposto un fogliettino con su scritto: ‘PS5’. All’interno della didascalia invece, la seguente frase: “È arrivata. Grazie”. Chissà se anche l’ex Viola ne riceverà una in regalo da qualche suo compagno, quella vera però.