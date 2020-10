Ancelotti: “Pirlo alla Juventus? Ha un’enorme competenza”

TORINO – L’attuale allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport affrontando anche il tema Pirlo alla Juventus: “Mai avuto dubbi sulle qualità di Maldini come dirigente: quando una persona è a posto, non sbaglia. L’esperienza è un requisito importante, ma si fa solo quando ti ritrovi in prima linea. Quando si parla ad esempio di Pirlo allenatore e si osserva che è ancora acerbo per guidare la Juve, replico che per lavorare in panchina servono ci noscenza della materia ed esperienza. Pirlo ha un’enorme competenza. Conte è un eccellente professionista. Ci sentiamo qualche volta al telefono, ha una feroce voglia di migliorarsi e di ampliare la sua cultura cal- cistica. Sono quelli come lui che fanno vincere le squadre”.