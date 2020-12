Ancelotti: “Khedira all’Everton? Forse a gennaio…”

TORINO – Il 2020 calcistico si appresta a chiudere i battenti, con gli ultimi due turni di campionato che ci separano dal nuovo inizio dell’anno. Stagione che ripartirà insieme al mercato di riparazione, cruciale per i club che, contano molti giocatori in infermeria o per chi, proverà il tutto per arrivare alla vittoria finale. In casa Juve ci sono da registrare molte operazioni in entrata ma anche in uscita, con il nome di Sami Khedira in cima alla lista dei partenti. Sul tedesco ci sarebbe la forte concorrenza di alcuni club della Premier, con l’Everton in vantaggio sulle altre pretendenti e che in queste ore, avrebbe mandato l’ennesimo messaggio al giocatore e a tutto l’ambiente bianconero. Ci ha pensato Carlo Ancelotti che, durante la conferenza stampa ha risposto cosi a una domanda sul futuro di Khedira: “Ho un ottimo ricordo di lui, ma non siamo interessati a ingaggiarlo per il momento… forse a gennaio”. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda ma la sensazione è che ormai sia solo questione di giorni.