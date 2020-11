TORINO- Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato di Zinedine Zidane: “In campo faceva parlare il suo enorme talento. Non avrei mai detto che sarebbe diventato un allenatore, mi ha sorpreso in positivo. Per la gara con l’Inter il Real è favorito, Zizou conosce l’ambiente e ha idee di gioco efficaci. Sono convinto che il matrimonio tra la Juventus e Zidane prima o poi si farà”.