TORINO- L’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione attuale in casa Juve: “A questa squadra, da un anno e mezzo ormai, manca intensità. Si possono avere tutte le idee del mondo, ma senza quella fame che ha sempre contraddistinto la Juve, anche ai miei tempi, tutto è più complicato. Vedo la squadra in ritardo, in difficoltà sulle seconde palle, che fa scelte sempre in ritardo. Non credo manchi inesperienza”.