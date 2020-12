Ambrosini: “La Juve non deve sottovalutare il Porto, Coeicao merita palcoscenici importanti”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha così commentato il sorteggio che accoppierà Juve e Porto agli ottavi di finale di Champions League: “La Juve ha fatto un carico di autostima al Camp Nou e se lo deve portare avanti per tutta la stagione, pensando anche al Lione l’anno scorso. Non dico che li abbiano sottovalutati, ma devono stare attenti al Porto. Bisogna sempre andar lì con la testa giusta. Conceiçao poi è un ottimo allenatore, destinato a palcoscenici più importanti”.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<