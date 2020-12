Alle 14.30 al via Juventus Women-Napoli

TORINO – Le Juventus Women, a caccia della nona vittoria in campionato e decima in stagione, oggi sono ospiti del Napoli. Fischio d’inizio alle 14:30, con diretta su Juventus TV.

MATCHDAY STATS

CONTRO LE NEOPROMOSSE – La Juventus ha vinto tutte le 17 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse, con un punteggio complessivo di 59-6.

STRISCIA – La Juventus ha vinto tutte le prime otto partite di questo campionato: le ultime quattro squadre con nove successi nelle prime nove hanno poi vinto il titolo a fine stagione (Torres nel 2010/11 e 2012/13, Fiorentina nel 2016/17 e Juventus nel 2017/18). La Juventus ha vinto inoltre tutte le ultime 20 partite interne di Serie A, miglior striscia nel torneo dal 2009 (35 di fila per l’AGSM Verona).

200 – Se dovesse mettere a segno almeno due reti in questo confronto, la Juventus raggiungerebbe 200 gol in Serie A (attualmente le bianconere sono a quota 198).

TENTATIVI -La Juventus è la squadra con la media di tiri nello specchio più alta in questa Serie A (56 in otto giornate): il Napoli è quart’ultimo in questa graduatoria con una media di 2.88 a match.

CARUSO CERCA IL RECORD . Arianna Caruso ha finora messo a segno cinque reti in questa stagione di Serie A: dovesse andare a bersaglio in questa gara eguaglierebbe il suo record di gol in una singola stagione (sei con la Res Roma, nella stagione 2016/17).

ROSUCCI E IL NAPOLI – Martina Rosucci ha segnato tre reti contro il Napoli Femminile in Serie A, tutte con la maglia del Brescia: se la centrocampista bianconera dovesse andare a bersaglio in questo confronto il Napoli diventerebbe la sua vittima preferita nel torneo, al pari della Riviera di Romagna.

