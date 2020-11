Ali Daei: “Sarebbe un onore se Ronaldo eguagliasse il mio record. E’ uno dei migliori di sempre”

TORINO- L’ex attaccante iraniano Ali Daei, ai microfoni di Record, ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo superi il suo record di miglior marcatore di sempre con una Nazionale: “Spero sinceramente che Cristiano possa raggiungere il mio record. Sarebbe un grande onore per me se uno con la sua classe riuscisse a superarmi. Ronaldo è uno dei migliori giocatori non solo di questa epoca, ma di tutta la storia del calcio”. Daei, al momento, detiene il record a quota 109 gol.