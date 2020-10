TORINO- Tra i giocatori non convocati da Andrea Pirlo per la sfida di Crotone c’è anche Alex Sandro. Il terzino brasiliano è fuori dall’inizio della stagione per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, che lo ha costretto a saltare diverse partite. Il peggio per il numero 12, però, è ormai passato e il suo rientro è ormai vicino. Forse già con la Dinamo martedì il ritorno.