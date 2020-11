TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha analizzato il successo della Juve sul Ferencvaros: “Sono contento di aver dato una mano alla squadra per tutti i 90 minuti. E’ difficile stare lontano dal campo per tanto tempo, sono contento della vittoria e della prestazione del gruppo. Nuovo ruolo? Sono lì per aiutare nella costruzione e secondo me ho fatto bene. Anche Danilo sta avendo ottimi risultati nel nuovo ruolo. Pirlo ci aiuta tanto, siamo molto contenti”.