TORINO – “Si sono allenati parzialmente in gruppo Alex Sandro e de Ligt, mentre Paulo Dybala ha svolto un allenamento differenziato in campo”. Lo riporta il report ufficiale dell’allenamento della Juventus. Il tecnico Andrea Pirlo, dunque, ritrova due pedine fondamentali per il suo scacchiere e potrà convocare i due giocatori probabilmente già dal match contro il Cagliari.