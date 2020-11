Albertini: “Potenziale enorme per Juve e Inter, ma siamo già in una fase cruciale…”

TORINO – Demetrio Albertini, ex giocatore, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Potenziale enorme per Juve e Inter, ma entrambe in difficoltà. E siccome vince chi sa gestire i momenti difficili, questa per loro può già essere una fase cruciale. Gattuso e Pirlo. Arrivarono quando ero un senatore, e Rino se ne rese subito conto: una volta lasciò il lavandino cosparso di peli dopo essersi fatto la barba, io li raccolsi e glieli portai. “Sono tuoi?”, e lui: “Scusa, li avevo dimenticati” e se li mise in tasca. Con Andrea si è creata sintonia pur avendo trascorso poco tempo da compagni. Mi sarebbe piaciuto giocare più a lungo con lui”.