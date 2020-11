TORINO- George Alaba, padre del terzino del Bayern David, ha parlato ai microfoni di APA del possibile futuro del figlio: “Lui è deluso e ferito dalla quantità di informazioni false che stanno uscendo fuori. Ma David è morto forte mentalmente e può affrontare questa situazione che sta accadendo in modo rilassato. Futuro? Onestamente non so ancora cosa potrà accadere nei prossimi mesi”.