TORINO- Continua a tenere banco il futuro di David Alaba, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già a gennaio, visto il mancato accordo per il rinnovo. La Juve segue la vicenda da ormai diverse settimane ma, secondo la stampa inglese, il club bianconero sarebbe solamente in seconda fila. Manchester City e Liverpool, infatti, avrebbero già presentato delle prime offerte per rilevare il terzino austriaco.