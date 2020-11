TORINO- Tra i calciatori che si libereranno a parametro zero l’estate prossima c’è David Alaba, profilo che fa gola a molti top club europei, tra cui la Juventus. Come riportato dal Mundo Deportivo, la concorrenza si sta pian piano sfoltendo, visto che il Barcellona si sarebbe tirato indietro. I blaugrana, infatti, non potrebbero permettersi l’ingaggio da 8 milioni a stagione chiesto dal terzino austriaco.