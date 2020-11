TORINO- Tutti a caccia di David Alaba. Il terzino austriaco non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con il Bayern, e in estate dovrebbe così liberarsi a parametro zero. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sarebbe il Real Madrid la squadra al momento in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. Juve che osserva la situazione, sapendo però di non essere in prima fila.