Alaba: “Al Bayern sono felice. Deluso che il mio entourage non abbia smentito alcune notizie”

TORINO- David Alaba, in vista del match di Champions League con il Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: “Ho appreso le notizie del mio addio dai giornali. Questa è una situazione particolare, vedremo come andrà a finire. Posso dire che al Bayern sono felice, mi sento a mio agio. Non mi ha contattato nessun club al momento, il Bayern è sempre stato il mio unico interlocutore. Rinnovo? Avrei preferito non fosse uscito nulla sui giornali. Sono deluso dalle cifre che sono girate e dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage”.