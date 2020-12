Agresti su Twitter: “Domani possibile turno di riposo per Alex Sandro”

TORINO – Come riporta su Twitter Romeo Agresti, corrispondente della Juventus per Goal, in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta Pirlo starebbe pensando di far partire Alex Sandro dalla panchina.

Il terzino, dunque, potrebbe riposare e recuperare per la partita contro il Parma, in programma sabato alle 20:45 al Tardini.

La decisione definitiva del tecnico, tuttavia, arriverà solo domani in mattinata.