Agnelli: “Offerta top per il rinnovo di Dybala, aspettiamo la sua risposta”

TORINO – In occasione della cerimonia finale del Golden Boy 2020, premio istituito da Tuttosport e che premia il miglior giocatore Under-21 in Europa, Andrea Agnelli ha parlato del tanto discusso rinnovo di Paulo Dybala, che ieri è tornato al gol.

L’attaccante non segnava dal derby contro il Torino dello scorso 4 luglio, un dato indicativo del periodo delicato vissuto dalla Joya, che però, stando alle parole del presidente della Juventus, sembra essere ancora al centro del progetto bianconero: “Dybala? Dopo la positività al Covid ha vissuto un periodo difficile, ma ho sentito con piacere che ama la Juventus. A me risulta che abbia già ricevuto una proposta di rinnovo del contratto che lo pone tra i primi venti giocatori più pagati in Europa. Stiamo aspettando serenamente una sua risposta, la cosa più importante è che risponda sul campo. Vogliamo che arrivi tra i primi 5 giocatori in Europa, ma al momento non lo è e lo sa bene anche lui“.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<