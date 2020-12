Agnelli” Le idee di calcio di Pirlo ci hanno stregato. Porto avversario di grande blasone”

TORINO – A margine della premiazione del Golden Boy 2020, Andrea Agnelli, che ha ricevuto il premio come miglior presidente d’Europa di club di calcio, ha commentato la prima parte della stagione bianconera, citando Pirlo e Cristiano Ronaldo: “Con Pirlo le riflessioni sono iniziate tempo addietro, le sue idee di calcio ci hanno stregato.È stato bello vedere uno staff con Tudor, Baronio, Bertelli e tutti gli altri. Dietro c’è davvero un lavoro veramente all’unisono, tutti sanno quello che devono fare. C’è empatia a livello umano, modernità, raccolta dei dati. Crediamo ad una visione nel medio-lungo periodo del progetto che abbiamo intrapreso. Gli altri guardano Ronaldo come un supereroe, ma io vedo in Cris un grande senso dell’umorismo, che affascina tanto“.

Sul sorteggio di Champions League: “L’anno scorso pensavamo che i sorteggi fossero stati favorevoli, ma poi siamo usciti fuori dalla competizione. Affronteremo la gara con molta serenità, il Porto è un avversario di grandissimo blasone”

Su Under-23 e Juventus Women: “Credo molto nel settore femminile, è stato bello vederle settimana scorsa contro il Lione. Il sorteggio è stato sfortunato, ma alle ragazze ho detto poco prima della gara che se uno vuole diventare tra i migliori se la deve giocare con i migliori. Vedere Dragusin, Portanova, Frabotta fa molto piacere. Questa era si sviluppa con dialogo fra prima squadra, U23 e U19. Il mio auspicio è che anche altre società seguano le seconde squadre per evitare che tanti giocatori si perdano per strada“.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<