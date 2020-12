Agnelli: “In Dybala vediamo il nostro futuro capitano. In futuro immagino la Juve primeggiare in Europa”

TORINO- In occasione della premiazione del trofeo Golden Boy, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Con Pirlo le riflessioni iniziano tempo addietro. Sapevamo quali erano le sue idee di calcio e che ci hanno subito affascinato. C’è molta modernità, gestione del dato ed empatia umana. Poi contano ovviamente i risultati sul campo. Dybala? La notizia positiva è il gol di ieri su azione. Paulo ha avuto un periodo difficile dopo il Covid, con una lunga e lenta ripresa. Ho sentito il suo amore per la Juve, che è sicuramente ricambiato. Vediamo in lui il nostro prossimo capitano. L’amore è ricambiato anche sul piano economico e stiamo aspettando serenamente una sua risposta. La sua ambizione è quella di entrare nei primi cinque al mondo e noi lo supporteremo. Adesso non è tra i primi cinque al mondo e lui lo sa. Ronaldo? Quello che vedo in Cris è che ha un fantastico senso dell’umorismo, che mi affascina tanto. Porto? Con un minimo di superstizione pensavamo di mettere Bonucci su uno sgabello. Sono un paio d’anni che usciamo dopo aver avuto sorteggi sulla carta favorevoli. Mai pensare di avere la strada facile, affrontiamo un club con una grande storia europea. Basta un minimo di disattenzione per compromettere il cammino in Champions. Juve del futuro? E’ una riflessione che la nostra industria sta affrontando. In seguito alla pandemia, ci sono delle grandissime difficoltà. Mi immagino la Juventus a primeggiare in Italia e in Europa sul modello di intrattenimento che offriremo, soprattutto sulla fascia più giovane di tifosi e appassionati. Women? Credo molto nel settore femminile, è stato bello vederle settimana scorsa contro il Lione. Il sorteggio è stato sfortunato ma alle ragazze ho detto poco prima della gara che se uno vuole diventare tra i migliori se la deve giocare con i migliori”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<