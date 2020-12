Agente Morata: “La Juve riscatterà Alvaro, ne sono certo”

TORINO – Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, ha parlato ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” del ritorno a Torino del numero 9 bianconero: “Morata è sempre stato la prima scelta della Juventus, e lui sarebbe andato solo a Torino. Il problema iniziale era che l’Atletico non aveva intenzione di lasciarlo partire se non con la formula della cessione a titolo definitivo. Con il sì di Suarez all’Atletico, però, Alvaro ha avuto il via libera per andar via in prestito oneroso. Tra lui e la società c’era e c’è oggi una grande intesa. Milan e Napoli hanno provato a prenderlo, ma Alvaro voleva solo la Juve“.

Sull’ipotesi di riscatto da parte dei bianconeri a fine stagione: “A fine stagione lo riscatteranno dall’Atletico, ne sono certo. Nessun rimpianto con l’Atltetico, credo abbiano trovato in Luis Suarez uno dei migliori attaccanti in circolazione. Siamo tutti contenti“.

