TORINO- Dopo il pareggio con la Juve, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: “Non c’è una spiegazione logica per i gol sempre all’ultimo di Caicedo. Questo gruppo non molla mai e merita di togliersi tante soddisfazioni. Ha dimostrato di non farsi distrarre dalle voci che arrivano da fuori. L’approccio è stato buono. La Juve ha fatto bene, ma noi in certi momenti siamo andati oltre”.