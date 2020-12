A breve incontro per il rinnovo di Gianluca Frabotta

TORINO – La Juventus in questa nuova stagione sta attuando una vera e propria rifondazione della squadra. Infatti, le redini della Vecchia Signora sono state affidate ad Andrea Pirlo, tecnico giovane ed emergente, alla sua prima esperienza in panchina: l’ex centrocampista ha scelto di sposare la “linea verde”, facendo affidamento su molti giovani e diverse new entry, pur mantenendo lo zoccolo duro dello spogliatoio. Diversi, infatti, sono i giocatori che hanno esordito e che stanno trovando diverso spazio con il tecnico bresciano e, tra questi, uno di quelli che ha figurato di più è Gianluca Frabotta. L’esterno romano, classe 1999, sta sfornando delle buonissime prestazioni e sta convincendo tutti, dall’allenatore alla società: per questo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, a breve ci sarà un incontro per il rinnovo di contratto del calciatore. Si parlerà di un prolungamento dell’accordo, in scadenza nel 2023, e di un adeguamento dell’ingaggio. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<