TORINO – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero tre club di Premier League su Daniele Rugani: Fulham, West Ham e NewCastle. La Juventus valuterebbe il cartellino del difensore attorno ai 15 milioni di euro, ma se vuole vendere Rugani deve fare in fretta per poi avere il tempo di intervenire sul mercato per acquistare il sostituto.