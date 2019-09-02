Juventus, in estate rifiutate delle offerte per Adzic? Il retroscena
Nel precedente mercato estivo diverse squadre hanno manifestato interesse sul giovane talento classe 2006: ecco quali
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Calciomercato Juventus, due grossi obiettivi nel mirino di Paratici: Alfredo Pedullà conferma la notizia, ecco i dettagli - NEWS JUVE
Mercato Juve, il futuro di Paulo Dybala continua a far parlare: adesso sarebbe arrivata una pesante e drastica decisione - News Juve
Mercato Juve, l'accordo c'è ma scatta l'allarme per la fumata bianca definitiva: Paratici freme, ora bisogna fare in fretta - News Juve
Calciomercato Juventus, all'improvviso esplode una bomba clamorosa: ipotesi lanciata in diretta TV, tifosi bianconeri spiazzati - News Juve
Calciomercato Juventus, parole forti in diretta su Sky Sport: grossi interrogativi sulle mosse di mercato di Paratici - News Juve
Mercato Juve, ore bollenti e Paratici spera: pronto il blitz decisivo, i bianconeri vogliono chiudere subito l'operazione di calciomercato - News Juve
Mercato Juve, Fabio Paratici ha una lunghissima lista di obiettivi: tra questi c'è un vero e proprio sogno di calciomercato che costa 70 milioni - News Juve
Calciomercato Juventus, arrivano conferme su un grosso obiettivo del mercato bianconero: Paratici pensa ad un pallino di Sarri - News Juve
Mercato Juve, si riapre un fronte importante: buone notizie per Paratici su una trattativa di calciomercato, arrivano conferme - NEWS JUVE
Calciomercato Juventus, arriva una nuova bomba in vista del mercato bianconero di gennaio: contatti già avviati, operazione da circa 30 milioni - News Juve
Mercato Juve, in giornata sono arrivate pessime notizie per i piani di calciomercato di Paratici: ecco l'annuncio che gela i bianconeri - News Juve
Calciomercato Juventus, in queste ore sono arrivate alcune clamorose indiscrezioni: anche Gianluca Di Marzio conferma la bomba del giorno - News Juve
Mercato Juve, la pesante notizia circola in queste ore in orbita bianconera: tra calciomercato e campo, il futuro di Dybala sembra segnato - News Juve
Mercato Juve, arriva il verdetto definitivo su una delle più importanti voci di calciomercato degli ultimi giorni: la notizia è arrivata poco fa - NEWS JUVE
Calciomercato Juventus, arriva la vera e propria bomba della giornata in casa bianconera: spunta una suggestione che avrebbe del clamoroso - News Juve
Mercato Juve, allarme nello spogliatoio bianconero dopo il calciomercato estivo: 4 nodi molto pesanti da sciogliere per Sarri - News Juve
Calciomercato Juventus, boato improvviso: arriva la notizia che spiazza tutti, l'annuncio è di quelli veramente grossi - News Juve
Mercato Juve, si lavora già al prossimo colpo di calciomercato: Paratici ha in mente 5 nomi ben precisi, Sarri ha già scelto chi vuole - NEWS JUVE
Mercato Juve, notizie enormi riguardo le prossime mosse di calciomercato dei bianconeri: Paratici sarebbe in pressing su un fenomeno a sorpresa - News Juve
Calciomercato Juventus, ultim'ora Dybala su Sky Sport: svelata la decisione in diretta TV, pessime notizie in vista del mercato di gennaio - News Juve
Mercato Juve, nelle scorse ore è circolata una voce di calciomercato sul futuro di Cristiano Ronaldo: la notizia del giorno dà la risposta - NEWS JUVE
Calciomercato Juventus, Paratici non si ferma e ha già scelto su chi puntare tutto: ecco le ultime grosse notizie del mercato bianconero - News Juve
Calciomercato Juventus, Agnelli esagerato: dopo CR7 e De Ligt, ora vuole un altro colpo da brividi e i tifosi già sognano - News Juve
Mercato Juve, nuova bomba di calciomercato su Dybala: adesso circola una notizia che sta terrorizzando i tifosi bianconeri - NEWS JUVE
Mercato Juve, ora Paratici vuole riscattarsi: dopo il duello nel calciomercato estivo, il ds è pronto a dare nuovamente battaglia a Marotta - NEWS JUVE
Mercato Juve, Gianni Balzarini ha parlato del calciomercato bianconero ed è stato chiaro: "Non è possibile quello che è successo" - NEWS JUVE
Mercato Juve, tutto finito? Non proprio, Paratici è già al lavoro per i prossimi colpi di calciomercato: è spuntato un nome totalmente nuovo - NEWS JUVE
Mercato Juve - Arriva una nuova (clamorosa) ultim'ora di calciomercato che potrebbe ribaltare di nuovo tutto: poco fa l'annuncio in diretta - NEWS JUVE
Mercato Juve, ultime ore di calciomercato frenetiche e caldissime: Alfredo Pedullà conferma la notizia bomba di ieri, grosso affare in ballo - NEWS JUVE