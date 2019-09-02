Mercato Juve, Balzarini: "E' successo l'impossibile!" - NEWS JUVE redazionejuvenews redazionejuvenews 3 settembre - 19:03 3 settembre

Mercato Juve, Gianni Balzarini ha parlato del calciomercato bianconero ed è stato chiaro: "Non è possibile quello che è successo" - NEWS JUVE