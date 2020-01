Zielinski: “Sarri alla Juve? A Napoli la cosa non piace. Mi ha dato tanto, ma ora devo batterlo”

TORINO- In occasione della sua intervista ai microfoni di Rai Sport, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato del confronto con il suo ex allenatore Maurizio Sarri, atteso domani sera dal suo primo ritorno al San Paolo da avversario: “Ha lasciato un buon segno qui. I tifosi non dimenticano ciò che ha dato, ma il fatto che sia alla Juve qui non piace molto. È un grandissimo allenatore, mi ha insegnato molto ma ora ho il dovere di provare a batterlo. Gol? Con l’arrivo del nuovo mister ho cambiato posizione, andandoci solamente molto vicino. Prima o poi, però, arriverà anche quello, sono tranquillo”.